Ректор КФУ объяснил причину отсутствия горячей воды в общежитиях

В КФУ объяснили причину отсутствия горячей воды в общежитиях. Трубопровод горячего водоснабжения признан бесхозным и университет не вправе выделять средства на полную замену трубы. Об этом сообщил ректор университета Ильшат Гафуров.

«С горячей водой получилась такая ситуация, что эти сети просто износились. Они не принадлежат университету, как выяснилось, они не принадлежат ни к какой организации. Прокуратура Советского района признала, что эти сети бесхозные» — отметил он.

Также ректор рассказал, что в общежитиях установлены бойлеры, но в них не хватает воды на всех студентов. Кроме того, начались нарушения по регламенту пользования нагревателями.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что строительство новых корпусов для КФУ находится на стадии обсуждения в Правительстве Татарстана.