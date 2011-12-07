В Татарстане возбуждено уголовное дело по продаже поддельных справок о вакцинации

В Татарстане завели уголовное дело по факту продажи незаконных сертификатов о прохождении вакцинации, сообщили в пресс-службе МВД РТ.

«Жительница Казани в качестве посредника передавала данные клиентов двум медикам одной из больниц города, чтобы те за деньги внесли их данные на портал Госуслуг для получения сертификата», — рассказали в пресс-службе.

С каждого клиента подозреваемые брали до 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Мошенникам грозит срок до 4-х лет лишения свободы.

В июле в Казани задержали девушку, которая продавала поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Она изготовила 60 поддельных справок и получила за это в общей сложности 200 тыс. рублей.