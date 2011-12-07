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График полетов между Казанью и Душанбе претерпел изменения

Изменения вступают в силу с 28 октября.
С 28 октября график выполнения авиарейсов между Казанью и Душанбе будет изменен, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». Рейс в Душанбе будет отправляться из Казани по понедельникам в 0:40. А из столицы Таджикистана в этот же день в 7:15 по местному времени.
КВ
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