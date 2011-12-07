График полетов между Казанью и Душанбе претерпел изменения

С 28 октября график выполнения авиарейсов между Казанью и Душанбе будет изменен, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». Рейс в Душанбе будет отправляться из Казани по понедельникам в 0:40. А из столицы Таджикистана в этот же день в 7:15 по местному времени.