Просмотр электронных оценок школьников является самым популярным сервисом на портале госуслуг в РТ

Просмотр оценок школьников является самым популярным сервисом на портале госуслуг в Татарстане. Сегодня министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабинете министров РТ назвал топ-10 наиболее востребованных электронных услуг на портале государственных услуг.«Сервис по просмотру электронных оценок лидирует в рейтинге с ростом почти в два раза. На втором месте по популярности находится сервис "запись на прием к врачу". "Проверка и оплата штрафов за нарушение ПДД" находится на третьем месте», — рассказал министр.«Получение и оплата счетов-фактур» занимает четвертую строку рейтинга, а «проверка и пополнение школьной карты» — пятое. В целом по итогам девяти месяцев в республике насчитывается 133,3 млн фактов использования того или иного сервиса и услуг.«Этот тренд связан с двумя тенденциями. Во-первых, это увеличение популярности ранее опубликованных услуг и введение новых услуг, а также доработка функционала», — отметил Роман Шайхутдинов.Министр назвал несколько новшеств. В частности, теперь ЖКХ-услуги оплачиваются без комиссии, а штрафы – с 50-процентной скидкой. Стал гораздо удобнее и ввод показания счетчиков. Теперь не нужно каждый раз вводить длинный лицевой счет с квитанции, его можно сохранить в личном кабинете.