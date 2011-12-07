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Минздрав РТ: Препараты от COVID-19 не нужно принимать при ОРВИ

Все препараты от коронавируса имеют расписанные показания к применению.

Прием препаратов от коронавируса при ОРВИ чреват последствиями, предупредил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Все препараты, которые появляются в продаже: „Авифавир“, „Коронавир“ и так далее, — их целая линейка сейчас. У них очень четко выраженные расписанные показания к применению и расписаны побочные действия. Просто так их принимать — это чревато. Это не выход, если у пациента банальная ОРВИ», — отметил спикер.

Он также отметил, что терапию от COVID-19 следует применять только по назначению врача, а продаваться данные лекарства должны по рецепту. Врач назначает препараты, учитывая многие факторы, а бездумное употребление лекарств может навредить здоровью пациента. 

КВ
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