На могиле Ильгама Шакирова установили памятник

Автор композиции - выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Фаниль Валиуллин.

В церемонии открытии памятника приняли участие видные государственные деятели, представители духовенства, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели. Они почтили память народного артиста России и Татарстана лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, Ильгама Гильмутдиновича Шакирова, скончавшегося 16 января 2019 года. Певец похоронен на главной аллее Татарского кладбища в Ново-Татарской слободе города Казани.