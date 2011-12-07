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На могиле Ильгама Шакирова установили памятник

В пятницу на могиле легендарного певца Ильгама Шакирова состоялась торжественная церемония открытия надгробного камня.

Автор композиции - выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Фаниль Валиуллин.

В церемонии открытии памятника приняли участие видные государственные деятели, представители духовенства, коллеги певца, сотрудники и артисты Татарской филармонии, актеры театров, писатели, общественные деятели. Они почтили память народного артиста России и Татарстана лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, Ильгама Гильмутдиновича Шакирова, скончавшегося 16 января 2019 года. Певец похоронен на главной аллее Татарского кладбища в Ново-Татарской слободе города Казани.

 

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