Татарстанский проект по благоустройству Голубых озер победил во Всероссийском экоконкурсе

Татарстанский проект «Зеркала Татарстана» стал победил во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма, сообщает команда по развитию туристско-рекреационных кластеров РТ.

Экопроект «Зеркала Татарстана» набрал более 18,4 тыс. голосов. За другой татарстанский экопроект «Камское Устье» проголосовали более 8,8 тыс. человек — это четвертое место.

16 октября в Туле пройдет торжественное награждение победителей. Также жюри объявит проекты, которые получат федеральную поддержку