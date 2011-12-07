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Татарстанский проект по благоустройству Голубых озер победил во Всероссийском экоконкурсе

Награждение победителей состоится в Туле.

Татарстанский проект «Зеркала Татарстана» стал победил во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма, сообщает команда по развитию туристско-рекреационных кластеров РТ.

Экопроект «Зеркала Татарстана» набрал более 18,4 тыс. голосов. За другой татарстанский экопроект «Камское Устье» проголосовали более 8,8 тыс. человек — это четвертое место.

16 октября в Туле пройдет торжественное награждение победителей. Также жюри объявит проекты, которые получат федеральную поддержку

КВ
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