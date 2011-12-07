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В Казани открылась новая фотовыставка к 100-летию ТАССР

Экспозиция напоминает о том, каким был Татарстан 30-40 лет назад.

16 октября на территории ТРК «Тандем» открылась фотовыставка, приуроченная к 30-летнему юбилею ИА «Татар-информ» и к 100-летию ТАССР. Ранее экспозиция была размещена в казанской «Меге».

Татарстанский фотокорреспондент Рамиль Гали воссоздал историю столицы РТ 80–90-х годов минувшего века. На суд зрителей представлены 15 черно-белых снимков, отображающих различные моменты из жизни простых людей. Диапазон тем широк: от сельскохозяйственной ярмарки до автомобильных гонок. Вход на выставку свободный.

КВ
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