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В Татарстане вдоль М12 высадят осины

Деревья «из пробирки» быстро растут и не гниют.

В Татарстане вдоль М12 высадят клонированные триплоидные осины, которые быстро растут и не гниют, сообщил замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Эти деревья абсолютно не подвержены гниению, а скорость их роста в три и более раза выше, чем у обычных. Пробные посадки, которые были высажены в 2015 году, за пять лет выросли на высоту 12 метров», — рассказал специалист.

Осины помогут старым лесопосадкам вырабатывать намного больше кислорода. Так как в старом и больном лесу процессы гниения вызывают выделение углекислого газа, которого становится больше, чем кислорода, пояснил спикер.

Отметим, что триплоидная осина, в отличии от обычной, имеет три полных набора хромосом. Экземпляры таких осин были найдены в лесах республики и клонированы «в пробирке». 

КВ
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