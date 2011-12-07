В Татарстане вдоль М12 высадят осины

В Татарстане вдоль М12 высадят клонированные триплоидные осины, которые быстро растут и не гниют, сообщил замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Эти деревья абсолютно не подвержены гниению, а скорость их роста в три и более раза выше, чем у обычных. Пробные посадки, которые были высажены в 2015 году, за пять лет выросли на высоту 12 метров», — рассказал специалист.

Осины помогут старым лесопосадкам вырабатывать намного больше кислорода. Так как в старом и больном лесу процессы гниения вызывают выделение углекислого газа, которого становится больше, чем кислорода, пояснил спикер.

Отметим, что триплоидная осина, в отличии от обычной, имеет три полных набора хромосом. Экземпляры таких осин были найдены в лесах республики и клонированы «в пробирке».