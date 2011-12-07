Губайдуллин: Референдум по самообложению поможет сделать жизнь сельчан РТ комфортнее

Референдум по самообложению позволит жителям сел Татарстана получить реальную возможность решить свои насущные проблемы уже в 2019 году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.«Референдум позволяет гражданам, прежде всего, выразить свою позицию и дать ответ на вопрос, как необходимо развивать свой родной поселок, что нужно сделать в первую очередь для комфортного в нем проживания», — отметил Губайдуллин.Речь идет об исключительно добровольном волеизъявлении граждан, подчеркнул собеседник агентства. По его словам, с помощью самообложения в селах республики удалось отремонтировать дороги, благоустроить парки, детские площадки и тротуары, улучшить уличное освещение, водоснабжение, а также сделать многое другое. В прошлом году на софинансирование заявилось 875 поселений из 43 муниципальных районов. Небезразличные к будущему территории своего проживания жители Татарстана смогли собрать по программе самообложения 203,5 млн рублей. Около 90% жителей села через референдумы высказались за эту практику и вложились рублем, рассказал Губайдуллин.В Татарстане 18 ноября планируют провести референдум по самообложению граждан. Голосование пройдет в 844 поселениях 43 муниципальных районов. Предполагается, что сумма самообложения граждан на планируемых референдумах составит от 100 до 2000 рублей.