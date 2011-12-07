Парикмахер - профессия творческая и перспективная

Справка «КВ»«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, задачами которого являются профессиональная ориентация, мотивация людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию. В этом году в региональном чемпионате в Татарстане участвовали более 180 конкурсантов. Состязания проходили по 25 компетенциям в трех категориях: «Студенты», «Специалисты» и «Школьники». 32 татарстанца, занявшие первые места в своих компетенциях, примут участие в IV национальном чемпионате в Москве.Право представлять республику в компетенции «Парикмахерское искусство» в категории «Школьники» Эльвира завоевала, став победительницей регионального этапа конкурса. Всероссийский чемпионат состоится с 21 по 22 ноября в Москве, а пока Эльвира оттачивает свое парикмахерское мастерство в профессиональном колледже №41, куда приезжает на занятия из школы-интерната. Здесь мы и познакомились.Сурдопереводчика рядом не оказалось, но способ пообщаться был найден - нам на помощь пришли блокнот и ручка. - Какие конкурсы предстоят по компетенции «Парикмахерское искусство»? - У нас будет два испытания: укладка на длинные волосы и прическа на собранные волосы. Причем укладки и прически надо будет делать не на манекенах, а на живых моделях. А это всегда более ответственно. - Что тебе дает участие в чемпионате?- Самое главное - уверенность в своих силах. Я поверила в себя, в то, что могу многого добиться.- Планируешь стать парикмахером-стилистом? - Пока не знаю. Я заинтересовалась парикмахерским искусством два года назад, и мне это очень нравится. Профессия творческая и перспективная. Но еще люблю спорт. Серьезно занимаюсь волейболом, теннисом, играю в шашки, шахматы. До чемпионата остались считанные дни. Тренировки идут полным ходом. Понаблюдала, как Эльвира делает праздничную укладку своей модели. Работает она очень внимательно, тактично, аккуратно, не спеша, но в то же время уверенно. Пожелаем ей удачи!