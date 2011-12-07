Сад возле дома

Разговорились. Представился Дамиром. Оказывается, он уже несколько лет занят тем, что высаживает фруктовые деревья и ягодные кустарники вокруг своего и двух соседних домов. Это рядом с перекрестком улиц Четаева и Мусина. Посадочный материал добывает в заброшенных садах в поселке Левченко, привозит сюда на своей машине и рассаживает по своему усмотрению.Я уже давно убедился, что добрых людей, которые занимаются общественно полезным трудом, в нашем городе немало. Такие энтузиасты, как Дамир, хотят сделать и делают наш город наряднее и красивее. Обычно этим занимаются пенсионеры, имеющие большой опыт в садоводстве. Но в данном случае меня поразило, что Дамир добровольно взял на себя непростые функции озеленителя и садовода в свободное от работы время. К тому же он никогда прежде не занимался этим делом.- Когда мы только переехали в эти дома, тут была пустыня: кругом песок, ни одного деревца. Вот я и решил помаленьку сажать, сначала березки, елочки, а затем и фруктовые деревья. Делаю все по науке, разжился литературой по садоводству, да и в интернете теперь изучаю советы бывалых людей. Так и пошло дело...В тот день Дамир завершил высадку нескольких яблонек, вишен, а между ними уместились десятка два кустиков садовой клубники.- Вы приходите сюда весной, когда все зацветет, - пригласил Дамир. - Обязательно приходите. Будет очень красиво. Спасибо тебе, добрый человек! И от меня, и от всех казанцев, для которых ты трудишься и добавляешь в нашу жизнь красоты и радости.