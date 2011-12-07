В Казани обсудили готовность Татарстана к исполнению Указа Президента России

Открывая совещание, полпред напомнил, что в каждом регионе должны быть разработаны региональные программы для реализации соответствующих национальных и федеральных проектов. Обсуждение подготовки региона к выполнению задач, поставленных Президентом России, началось с вопросов здравоохранения, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Полпред отметил, что важнейшие задачи - это повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению, реализация мероприятий по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитие детского здравоохранения. На сегодняшний день в регионе низкие показатели обеспеченности кардиологами и неврологами.На совещании обсудили и вопросы образования. Был сделан акцент на том, что к 2021 году в республике должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей до трех лет.Еще одной важной темой стало обсуждение жилищного строительства и доступности ипотечного кредитования. С начала года ставка по ипотеке в среднем по РТ снизилась с 10,57 до 9,54%. Участники совещания обсудили меры, предпринимаемые в регионе для расселения граждан из аварийного жилья и решения проблем обманутых дольщиков.Касаясь темы экологии, Игорь Комаров отметил, что приоритеты для Татарстана - переход к новой системе управления отходами, оздоровление реки Волги и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.Говоря об итогах совещания, Игорь Комаров заметил, что все организационные мероприятия в Республике Татарстан выполнены и руководство региона контролирует подготовку выполнения указа Президента России: «Мы обсудили финансирование и коснулись некоторых проблемных тем в здравоохранении и строительстве. Но мы видим, что все под контролем, и четко определили, что необходимо сделать по основным вопросам. Я думаю, степень готовности к реализации указа Президента по 12 ключевым направлениям к концу года будет высокой. В итоге это позволит улучшить качество жизни населения».После совещания Игорь Комаров и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в церемонии открытия многопрофильной амбулаторной клиники «Мать и дитя», основным направлением работы которой станет оказание гинекологической и перинатальной помощи. Для медицинской помощи на современном уровне клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых и российских производителей.