Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Еще 5 татарстанцам выплатили долги по зарплате на общую сумму 560 тысяч рублей

В Татарстане продолжается работа с руководителями предприятий и организаций – должниками по заработной плате.

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, благодаря работе Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ООО «Агропродукт» Бугульминского района рассчиталось по долгам с одним работником, выплатив ему 279,9 тысяч рублей.

Частично погасило долги по зарплате ООО «СмартИнжиниринг» Сабинского района. 4 работникам организации выплатили задерживаемую зарплату в общей сумме 279 тысяч рублей.

КВ
Лента новостей