Еще 5 татарстанцам выплатили долги по зарплате на общую сумму 560 тысяч рублей

По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, благодаря работе Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ООО «Агропродукт» Бугульминского района рассчиталось по долгам с одним работником, выплатив ему 279,9 тысяч рублей.

Частично погасило долги по зарплате ООО «СмартИнжиниринг» Сабинского района. 4 работникам организации выплатили задерживаемую зарплату в общей сумме 279 тысяч рублей.