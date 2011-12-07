Радион Букваев рассказал о концепции семейного театра, которую будет развивать Театр юного зрителя

Новый главный режиссер планирует поставить на сцене ТЮЗа инсценировку книги писателя Григория Остера «Папамамалогия — наука о взрослых» и «Миф о Сизифе» по философскому эссе Альбера Камю. Уже сейчас начнется подготовка к 90-летию ТЮЗа, которое будет отмечаться в 2022 году.

Пока новый главный режиссер знакомится с актерами театра, представителями всех производственных цехов.

Кстати

Радион Букваев родился 11 октября 1976 года в Казани. В 1994 году окончил Казанское суворовское военное училище. Затем учился в Московском военном университете, но заинтересовался театром. К окончанию университета подал заявление об увольнении из Вооруженных сил и поступил в Театральный институт им. Б. Щукина. Работал в Студенческом театре МГУ. монтировщиком, осветителем, заведующим постановочной частью, выходил в массовых сценах. Вместе с единомышленниками организовал театр «Сакраментум». Принимал участие во многих фестивалях в разных странах. За время работы в театре поставил более 20 спектаклей. С 2013 по 2016 года был главным режиссером Елецкого драматического театра «Бенефис» Липецкой области. Его спектакль «Железная воля» вошел в длинный список премии «Золотая маска». Потом был Краснодарский Академический театр драмы им. М. Горького, театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Кемерово, Красноярска, Уфы, Томска других российских городов. До настоящего времени являлся главным режиссером Магаданского драматического театра.

В 2018 году спектакль «Лесосибирск Лойс», поставленный Радионом Букаевом в театре «Поиск» города Лесосибирска, был номинирован на Российскую Национальную театральную премию «Золотая Маска», а спектакль, поставленный в Казанской Творческой лаборатории «Угол» «Дети и Эти» — на Российскую Национальную театральную премию «Арлекин».