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Роспотребнадзор по РТ: 12% нарушителей профилактики COVID-19 выявлено в общественном транспорте

Еще 5% составили нарушения в сфере непродовольственной торговли.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, где больше всего нарушаются правила по профилактике коронавируса.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она привела статистику, которая показала, что за две недели текущего месяца 12% нарушителей выявлено в общественном транспорте. Чаще всего таковых оказалось в Елабуге и Казани.

Еще 5% составили нарушения в сфере непродовольственной торговли, 3,5% - в местах продажи продуктов питания, 3% - в общепитах и в салонах красоты.

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