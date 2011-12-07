Роспотребнадзор по РТ: 12% нарушителей профилактики COVID-19 выявлено в общественном транспорте

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, где больше всего нарушаются правила по профилактике коронавируса.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она привела статистику, которая показала, что за две недели текущего месяца 12% нарушителей выявлено в общественном транспорте. Чаще всего таковых оказалось в Елабуге и Казани.

Еще 5% составили нарушения в сфере непродовольственной торговли, 3,5% - в местах продажи продуктов питания, 3% - в общепитах и в салонах красоты.