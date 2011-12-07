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В 2020 году в Казани ущерб от экономических преступлений составил 10 млрд рублей

Всего в городе зарегистрировано более 1,1 тыс. экономических преступлений.

В Казани в этом году выявили более 1,1 тыс. экономических преступлений, ущерб от которых составил около 10 млрд рублей, сообщил замначальника УМВД по городу Валерий Саматошенков.

«В сфере экономики и противодействия коррупции выявлено 1138 преступлений, более трети из которых коррупционной направленности. Общий ущерб от экономических преступлений составил более 10 млрд рублей», — отметил спикер.

Он также уточнил, что за время расследования уголовных дел 3 млрд рублей ущерба было возмещено.

Отмечается рост должностных преступлений, связанных с получением и дачей взятки.

11 преступлений выявлено в сфере ЖКХ, 30 — в сфере госзаказов, 86 — связаны с хищением бюджетных средств.

Напомним, в этом году в Казани зафиксировано увеличение числа преступлений на 9%.

КВ
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