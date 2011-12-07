С 12 декабря между Казанью и городами Беларуси начали курсировать поезда, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Поезд связал Казань и Минск, а также имеет в составе прицепные вагоны до Гомеля и Бреста. Из Минска состав отправляется по средам в 21:55 и прибывает в Казань в пятницу в 17:53. Из столицы РТ поезд отправляется по субботам в 7:43 и приезжает в столицу Республики Беларусь в понедельник в 5:13. Время в пути составляет около 44 часов. В процессе поездки состав проходит через города Ульяновск, Пенза, Тула, Смоленск.