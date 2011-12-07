Единый налог на вмененный доход отменяется

Об этом нововведении напомнил начальник Финансового управления горисполкома Ирек Мухаметшин, выступая на заседании III сессии Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание состоялось сегодня в Казанской Ратуше, возглавил его работу мэр Казани Ильсур Метшин.

Отметим, что единый налог на вмененный доход уплачивался субъектами малого бизнеса и в полном объеме поступал в бюджет города.

С начала 2021 года налогоплательщикам, которые использовали Единый налог на вмененный доход, предлагается перейти на патентную или на общую систему налогообложения, а индивидуальные предприниматели также могут выбрать еще и третий вариант: налог на профессиональный доход, пояснил подробности изменений Ирек Мухаметшин.

По итогам 2019 года в Казани насчитывалось свыше 17 тыс. плательщиков ЕНВД. Из них всего лишь 11% — это организации, а подавляющее большинство, 89% — индивидуальные предприниматели. Примечательно, что при этом доля поступлений от организаций в городскую казну составляют почти половину — 41%, а доля индивидуальных предпринимателей в общей копилке доходов немногим больше — 59%.

— Ежегодный объем налогов, поступающих в бюджет города, колеблется в пределах 850 млн рублей, — сообщил Мухаметшин. — Однако в текущем году в связи с пандемией поступление налогов за 11 месяцев составило 79,4% от поступлений соответствующего периода прошлого года. Ожидаемая сумма составляет 675 млн рублей при плановых значениях 790 млн рублей на этот год, — представил цифры падения налоговых сборов глава городского финуправления.

Депутаты Казанской городской Думы поддержали проект решения, предусматривающий изменения в налоговой системе.

Влад МИРОВ