Что делать с новогодними елками после праздников?

После встречи старого Нового года горожане буквально заваливают контейнерные площадки во дворах атрибутом прошедших праздников - хвойными деревьями. Однако донести деревья до нужного места сил хватает не у всех: кто-то втыкает их в снежный сугроб посреди двора, кто-то прямо у подъезда, а кто-то и вовсе выбрасывает ели да сосны прямо с балконов. Вреда от дерева на полигоне ТБО не будет, но ведь можно извлечь и пользу! Так какие есть пути рациональной утилизации хвойных деревьев после праздников? В Казани в период с 10 по 31 января работают две контейнерные площадки по сбору символов встречи Нового года, предварительно очищенных от мишуры и прочих украшений. Собранные деревья отправятся в фермерские хозяйства двух сел республики на корм козам зааненской породы, большим любителям хвои. Акция хорошая, да с локализацией организаторы немного просчитались. Площадки расположены по ул. Аделя Кутуя, 160 и на пр. Победы, 141. Это удобно разве что жителям расположенных неподалеку домов. Ведь не поедут казанцы с Жилплощадки в Азино в общественном транспорте с елками… Как выяснил наш корреспондент, не удастся сдать хвойные деревья и в зооботанический сад - их уже завезли туда в достаточном количестве.Неужели во всех российских городах столь остро стоит проблема утилизации новогодних символов? Отнюдь, в Москве до 1 марта будут работать 460 пунктов приема елей вблизи жилых массивов, также горожане могут отвезти деревья в дирекции природных территорий. Все собранные деревья будут переработаны в щепу, которая в дальнейшем используется для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах. Около двух десятков площадок будут функционировать в Санкт-Петербурге до 20 января. Собранные зеленые красавицы также пойдут на переработку в щепу.А как утилизируют рождественские деревья в Европе? В Германии, где стоимость одной метровой пихты на ярмарках колеблется от 18 до 24 евро, их перерабатывают на материал для кoмпocтa или используют в качестве биoмaccы для элeктpocтaнций. И такая практика распространена почти на всей территории Евросоюза. В Латвии за вывоз деревьев придется заплатить 2 евро, а используют их в качестве дров и корма для оленей. В Таллине ели собирают на специальных площадках до конца января.После этого из них делают фигуры и сжигают на традиционном фестивале света.Таким образом, путь борьбы с захламленностью казанских дворов отслужившими свое атрибутами праздника прост - увеличить количество площадок по сбору деревьев в разных районах города или организовать мобильные пункты. Выиграет и экология, и коммунальные службы. На заметку: только за прошлый год благодаря усилиям горожан козы получили более тонны зеленого деликатеса.