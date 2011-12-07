Даешь новогоднее чудо для лохматого Вени!

Веня живет в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, где долгое время жила Анна. Недавно умер хозяин Вени. Семье бывшего хозяина Веня оказался не нужен. За псом присматривал сын Анны Тихон. На днях Тихон вернулся в Казань, и пока Веня находится на попечении квартиранта, снимающего одну половину дома умершего хозяина. Но как дальше будут развиваться события - неизвестно. Привезти собаку в Казань у Анны нет возможности. И она решила помочь Вене найти нового хозяина. Да, Веня живет далеко от Казани. Но протянуть руку помощи одинокому собакену можно и на расстоянии. Новогодние дни - время чудес. И чудеса уже начались. На сообщение Анны в соцсетях откликнулась женщина, и она оплатила услуги по оформлению ветпаспорта для Вени. Может быть, нам всем вместе удастся пристроить Веню в добрые, надежные руки? Вдруг у вас есть друзья, знакомые, знакомые знакомых, готовые взять к себе одинокого пса? Что известно о Вене. Ему примерно 6 - 7 лет, довольно крупный - 55 - 60 сантиметров в холке. Метис, в его роду, судя по всему, были ротвейлер и немецкая овчарка. На фото, сделанных Тихоном, видно, что Веня - красавец. Но он не самый счастливый пес на свете. Хозяин его воспитанием не занимался. Веня всегда жил при доме, так что квартира - это не его вариант. Здоров, силен, а вот должного воспитания нет. На чужих кошек и собак лает. Но к людям дружелюбен. Очень общителен. С радостью обнимается-знакомится. Терпеливый, заботливый хозяин сможет обучить Веню азам собачьего этикета. И Веня станет ему надежным другом. Если вы решите поучаствовать в судьбе Вени, можете связаться с Анной Акчуриной по электронной почте [email protected]
или на ее страничке в соцсетях: https://www.facebook.com/anakreontt. Удачи!