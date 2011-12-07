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На перекрестке улиц Адоратского и Ямашева снесен торговый павильон

Решение о сносе было вынесено судом.
В конце недели в Казани, на перекрестке улиц Адоратского и Ямашева, был снесен торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Собственники торгового объекта были знакомы с постановлением суда, однако от исполнения уклонялись. В результате судебные приставы, при помощи спецтехники, исполнили его принудительно.
КВ
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