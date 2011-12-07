На перекрестке улиц Адоратского и Ямашева снесен торговый павильон

В конце недели в Казани, на перекрестке улиц Адоратского и Ямашева, был снесен торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Собственники торгового объекта были знакомы с постановлением суда, однако от исполнения уклонялись. В результате судебные приставы, при помощи спецтехники, исполнили его принудительно.