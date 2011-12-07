В Казани во дворе многоэтажки бегала лиса

В социальных сетях пользователи разместили видеозапись, как лиса бегает во дворе многоэтажки. Уточняется, что ролик снят в Казани на ул. Адоратского. Животное бегало у мусорных баков, после чего обогнуло припаркованные авто и скрылось в соседнем дворе. При этом лиса не испугалась прохожих, но и не демонстрировала агрессии. Не исключено, что она больна бешенством.