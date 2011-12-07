Альметьевские спасатели помогли мальчику, застрявшему рукой в батарее отопления

В Альметьевске в единую диспетчерскую службу «112» позвонила мама восьмилетнего мальчика. Она сообщила, что ребенок застрял рукой в горячей батарее. Самостоятельно вытащить руку родители не смогли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. В квартиру на улице Белоглазова незамедлительно выехали сотрудники МЧС. По прибытии на место вызова спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали батарею и вытащили руку мальчика. Ребёнок не пострадал и не получил никаких травм.