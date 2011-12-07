Планируется бетонирование пролета путепровода Большого Казанского кольца

В Казани ведется строительство 1 этапа Большого Казанского кольца, и идет подготовка к бетонированию пролета его путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.Длина участка, на котором ведутся работы, составляет 800 метров. Он идет от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.«За прошедшую неделю завершены работы по армированию пролетного строения левого проезда путепровода. Ведется разработка грунта вдоль первой подпорной стенки», — отмечают в ведомстве.Также проводятся работы по демонтажу высоковольтной линии ВЛ-110кВ, укладке ливневой канализации и устройству колодцев. Строятся очистные сооружения, ведется устройство колодцев канализационной насосной станции.Будет возведена четырехполосная дорога. Между полосами встречного движения предполагается проложить разделительные полосы шириной 9,5 метра для двух трамвайных путей. Будет проложен тротуар шириной от 2 до 4,5 м. Длина путепровода, построенного гад Фермским шоссе, составит около 110 метров, а его ширина — 36 метров.Строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».