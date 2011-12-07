В столице РТ определят лучшие трудовые отряды республики

В эти дни в Казани проходит V Республиканский форум трудящейся молодежи «Не словом, а делом!». В ходе пресс-конференции директор республиканского центра СТО Василий Ислаев подчеркнул, что по итогам работы Форума будут определены лучшие трудовые отряды Татарстана. Также отметят лучших командиров, комиссаров, специалистов по развитию студенческих трудовых отрядов, мастеров и методистов. Будут определены и лучшие штабы студенческих отрядов образовательных организаций и муниципальных образований. Всего в работе Форума принимают участие более 500 человек из 23 муниципальных образований Татарстана.