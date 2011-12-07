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Вероника Кудерметова одержала уже третью победу на теннисном турнире в Дубае

Кудерметова также вместе с китаянкой Инъин Дуань принимает участие и в парном турнире
Татарстанская теннисистка Вероника Кудерметова на международном турнире в Дубае, одержав уже третью победу подряд, одной из первых преодолела сито квалификации, выйдя в основную сетку турнира. Об этом сообщает федерация тенниса РТ.Она в двух сетах переиграла американку Бетани Маттек-Сандс — 6:4, 6:2.Кудерметова также вместе с китаянкой Инъин Дуань принимает участие и в парном турнире.Ранее «КВ» сообщали, что Анна Гордеева вошла в состав сборной России по синхронному плаванию.
КВ
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