Татарстанская спортсменка Анна Гордеева вошла в состав сборной России по синхронному плаванию после просмотра. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.Отбор проходил в Центре Анастасии Давыдовой в Москве в присутствии главного тренера сборной Татьяны Покровской. Кроме того, в резервный состав отобралась еще одна представительница Татарстана – Агния Тулупова, которая выполнила норматив мастера спорта.