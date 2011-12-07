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Анна Гордеева вошла в состав сборной России по синхронному плаванию

В резервный состав отобралась еще одна представительница Татарстана – Агния Тулупова.
Татарстанская спортсменка Анна Гордеева вошла в состав сборной России по синхронному плаванию после просмотра. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.Отбор проходил в Центре Анастасии Давыдовой в Москве в присутствии главного тренера сборной Татьяны Покровской. Кроме того, в резервный состав отобралась еще одна представительница Татарстана – Агния Тулупова, которая выполнила норматив мастера спорта.
КВ
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