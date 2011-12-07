У несанкционированных свалок появится хозяин

Дорога от Адмиралтейской слободы в сторону станции Лагерная хорошо известна любому журналисту, ежегодно выезжающему в экологический рейд во время весеннего санитарного двухмесячника. Излюбленное место сбрасывания строительного и иного мусора недобросовестных водителей самосвалов. Особенно выделяется территория в 4,5 гектара, граничащая с местным дачным товариществом и пороховым заводом. Как минимум лет пять она систематически заполняется отходами большого города. Только за эту зиму свалочная гора выросла примерно на полтора метра в высоту (вширь уже невозможно).- Думаем, весна 2013 года станет началом конца этой свалки, а со временем и других подобных «долгожителей», - оптимистично заявил начальник сектора по работе со СМИ ЦТУ Минэкологии РТ Рифкат Хузиев. - Совместно с городскими властями в Минэкологии РТ разработали проект, по которому бесхозным территориям подыскивают собственников, готовых вывезти с них весь хлам, рекультивировать, а затем использовать для своих нужд. На днях будет подписан договор с будущим хозяином этой свалки - строительной организацией, руководство которой планирует построить здесь свой административный комплекс.В работе по ликвидации несанкционированных свалок необходим контроль за всеми стройплощадками города на предмет вывоза строительного мусора. Соответствующее городское постановление есть, необходимо только, чтобы организация, осуществляющая тот самый контроль, работала активнее и добросовестнее, заявил Рифкат Хузиев.Запоздавшая весна в этом году немного спутала планы городской власти. Совсем немного осталось до начала Универсиады, а город в неприглядном после зимы виде. Необходимо в срочном порядке привести в порядок улицы, дворы. А тут еще нарушители окружающей среды добавляют работы, сбрасывая отходы куда им заблагорассудится. Второй год в столицу Татарстана на помощь казанским коллегам съезжаются республиканские инспекторы минэкологии. - В этом году в Казань прибыли 37 сотрудников территориальных управлений, - говорит начальник ЦТУ Минэкологии РТ Ильхам Сабиров. - Ежедневно в рейдах по городу будут участвовать 17 групп (57 человек). Плюс к этому каждую ночь станут дежурить четыре группы в районе речного порта, железной дороги и так далее.Еще один действенный механизм - это народный контроль. Неравнодушные горожане здорово помогают экологами, сообщая на телефон горячей линии 267-68-87 о нарушителях. К слову, территорию возле офиса одной из городских телекомпаний вычистили за один день благодаря обращению жителей соседнего дома. Правда, жилищники не смогли осушить огромную лужу, оставшуюся после таяния снега, в которой, пока не нагрелась вода в Казанке, среди мусора плавают утки.