Она помогла мне найти себя

Маме 39 лет, она работает в Верховном суде Чувашской Республики помощником судьи. В семье я единственный ребенок. С ранних лет мама прислушивалась ко мне и никогда не заставляла заниматься ненавистным делом, как поступают многие родители, отдавая, к примеру, свою дочку в балет, которым она не хочет заниматься. Моя мама всегда трепетно относилась к моим желаниям, а из множества мимолетных увлечений помогла выделить основное - любовь к письму. В детстве она всегда уделяла мне много времени. Даже придя уставшей после работы, которую совмещала с учебой, она находила в себе силы читать мне сказки и рассказывать увлекательные истории. В итоге однажды, будучи ученицей второго класса, я прибежала к ней с исписанной тетрадкой, где был мой первый рассказ о космических путешествиях.Конечно, я занималась и танцами, и музыкой, и рисованием. Но мама всячески старалась помочь мне найти себя. В 6 классе она привела меня в школу телерадиоэфира, где я несколько лет была специальным корреспондентом на детском канале. Именно тогда я услышала от мамы фразу: «Первую половину жизни человек работает на свое имя. А вторую половину имя работает на него». Слова, ставшие для меня девизом, мама выстрадала. Она смогла сделать свое имя, построив карьеру от рядовой машинистки-делопроизводителя и затем секретаря до помощника судьи Верховного суда. Я надеюсь, что мне тоже удастся, следуя маминым советам, достигнуть в жизни успехов. Начало, положенное моей мамой, уже есть. После школы мама помогла мне определиться в жизни и поступить туда, где я сейчас учусь с большим удовольствием. А дальше дело за мной!