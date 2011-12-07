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Диктант на эрзянском и мокшанском языках состоялся в Казани

В Доме дружбы народов Татарстана прошел диктант на эрзянском и мокшанском языках. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню мордовских языков.

Этот праздник отмечается 16 апреля и посвящен памяти выдающегося лингвиста Анатолия Павловича Рябова, создателя эрзянского алфавита на основе латиницы. Диктант прошел в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Как рассказала председатель региональной национально-культурной автономии мордвы РТ Наталья Сабитова, в Татарстане к диктанту подключились во многих районах, где компактно проживают представители мордовского народа. По традиции, активное участие в диктанте приняли школьники и ветераны, радует, что было немало и представителей молодого поколения, которые изучают родной язык. 

В этом году в качестве текста диктанта был выбран отрывок из произведения классика мордовской литературы Никулы Эркая. В этом году будет отмечаться 115 со дня его рождения.

Организатором акции является Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

КВ
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