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Праздник марийской культуры «Семык» в этом году празднуется онлайн

В Татарстане дан старт мероприятиям в рамках традиционного праздника марийской культуры «Семык».

Ежедневно до 5 июня в социальных сетях, на порталах Ассамблеи народов Республики Татарстан, Дома Дружбы народов Татарстана будут проходить демонстрации фильма «Марийцы», программы «Марийское наследие», межрегиональная акция «Литературный Семык», кулинарные мастер-классы, на которых все желающие смогут научиться готовить «кугече когольо», «подкоголь» и другие блюда традиционной марийской кухни.

Всей семьей будет интересно посетить видеосалон «Волшебный мир марийской сказки», познакомиться с играми и танцами марийцев, которые воссозданы народным марийским ансамблем «Элнет» Ильнетского СДК Менделеевского района Татарстана.

А 5 июня, в день республиканского праздника Семык, в сети Интернет можно будет увидеть видеозаписи праздника, концерт участников проекта «Чоным почын мурена», танцевальный челендж «Танцуем вместе», записи выступлений марийских фольклорных коллективов. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

КВ
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