Голикова предложила Путину расширить возможности применение маткапитала

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой расширить возможности применения материнского капитала. Если предложение получит согласие главы государства, Минтруд РФ подготовит законопроект с нововведениями, сообщают «Известия».

Как сообщили сами представители ведомства, соответствующих поручений им еще не поступало. На данный момент деньги – 484 тыс. руб. за первого и 638 тыс. за второго ребенка – можно направить на образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Голикова же предлагает разрешить оплачивать сертификатом образовательные услуги, предлагаемые индивидуальными предпринимателями, а также возможность направить их на строительство жилья. Последнее пока возможно при достижении ребенком трехлетнего возраста.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится в Госдуму с предложением внести поправки в закон о материнском капитале. Они позволят родителям оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.