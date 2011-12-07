Первенство мира по плаванию среди юниоров в Казани перенесено на 2022-й год

Первенство мира по плаванию среди юниоров в Казани перенесено на следующий год. Об этом сообщил Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

По его словам, возможность переноса спортивного мероприятия в виду пандемии коронавируса все-таки существовала. При этом он подчеркнул, что на проводимых соревнованиях не достигается «приемлемый уровень» участия спортсменов, обычно принимающих участие в турнирах.

«Никакой катастрофы в этом переносе нет. Надеюсь, что к тому времени уже не будет таких ограничений, как сейчас в некоторых странах, и рассчитываю, что на следующий год будет большое количество участников и турнир будет успешным», –выразил надежду Сальников.

VIII первенство мира по плаванию среди юниоров должно было пройти в Казани с 24 по 29 августа этого года. В каких числах пройдут соревнования в следующем году пока не известно.