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В Казани ограничат движение по улицам Лаврентьева и Меховщиков

Улицы будут частично перекрыты с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня, 17 мая, в Казани ограничат движение по двум улицам — ул. Академика Лаврентьева и ул. Меховщиков, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения на ул. Меховщиков будут действовать на участке от улицы Девятаева до улицы Кызыл Татарстан до 30 октября. Это связано с проведением ремонтных работ проезжей части и тротуаров.

На ул. Академика Лаврентьева движение будет ограничено в районе пересечения с ул. Адоратского до 21 июня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Гагарина

С полным списком улиц, где будет ограничено движение, можно ознакомиться здесь.

КВ
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