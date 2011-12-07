За сутки диагноз COVID-19 поставили 33 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 17 мая текущего года зарегистрировано 21 043 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. 21 человек госпитализирован, 12 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 981 татарстанец. .

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.