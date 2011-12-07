Полиция РТ разыскивает участника похищения казанского бизнесмена

Полиция Татарстана разыскивает мужчину, который участвовал в похищении казанского бизнесмена, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Напомним, к казанскому предпринимателю обратился знакомый — участник группировки «Квартала» — с просьбой дать ему свой автомобиль «Мерседес» для того, чтобы заработать на страховых выплатах.

Бизнесмен сначала согласился, но передумал и заложил транспортное средство в автоломбард. Знакомого это не устроило, и он угрозами требовал от предпринимателя 500 тыс. рублей.

В итоге, мужчина приехал с тремя приятелями на автомойку, принадлежавшую бизнесмену, избили его и увезли в багажнике в другое место, где продолжили избивать «должника» балонным ключом от авто, стеклянной бутылкой и кирпичом. После этого злоумышленники решили переехать бизнесмена на машине, но тот увернулся и скатился в овраг.

Все это время мужчина звал на помощь. Местные жители услышали его и вызвали полицию, а преступники быстро скрылись с места преступления.

Мужчина выкарабкался из оврага, очевидцы вызвали ему скорую. Прибывшие полицейские возбудили уголовное дело о похищении человека и разбойном нападении.

Трое нападавших задержаны. Четвертый участник преступления — 29-летний Цатурян Вагинак Абрамович по кличке «Ваха» — разыскивается.