Портал «Госуслуги» начал приём заявок на кешбэк детских туристических путёвок

Портал «Госуслуги» начал приём заявок по программе детского туристического кешбэка. Родители могут вернуть 50% от стоимости купленных путёвок в период с 25 мая по 31 августа. Программа реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В заявлении необходимо указать: сведения о ребёнке, информацию о детском лагере, даты оказания услуг, номер платёжной карты «Мир».

Срок рассмотрения уполномоченными органами по месту нахождения лагеря — не более 15 рабочих дней. После рассмотрения заявки, кешбэк будет зачислен в течении 5 дней на карту «Мир».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Президент России Владимир Путин предложил возврат 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.