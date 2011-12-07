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В Казани представили книгу о подвиге татар Пермского края в годы войны

Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар прошло заседание круглого стола, где была представлена книга «Пермские татары в боях за Родину».

Как рассказал автор книги Данир Закиров, работа над ней длилась два года.

В книги собраны материалы о подвиге на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу более 120 представителей татарского народа — жителей Пермского края. Среди них 6 Героев Советского Союза, 4 воина, которые награждены тремя Орденами Славы, 14 участников боев за Берлин.

Председатель РОО «Общество татарских краеведов РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов отметил, что не случайно презентация книги состоялась накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Изучение истории, открытие новых страниц о жизни и подвигах наших соотечественников в военные годы — это очень важно и актуально.

В заседании круглого стола приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, известные ученые, общественные деятели, краеведы.

КВ
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