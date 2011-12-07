Эксперты по ЖКХ объяснили, кто должен делать обработку против клещей и комаров во дворах

Эксперты по ЖКХ объяснили, кто должен делать обработку против клещей во дворах. По заявке от управляющей компании должны делать спецорганизации, а о необходимости обработки должны заявить жильцы.

«Данные работы управляющая организация проводит за счет статьи счет-фактуры „Дератизация и дезинсекция“ и входят в минимальный перечень оказания услуг по надлежащему содержанию многоквартирных домов. Собственник должен оставить в управляющей организации заявку о необходимости проведения обработки», — рассказали «Казанским ведомостям» в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Ранее житель Казани, писатель Олег Волков на своей странице в Facebook написал, что после прогулки близ дома он снял со своей собаки клеща. На другой день ситуация повторилась.

«Возникла гипотеза, а не на [детской] площадке ли они живут? Так как на тротуаре они вряд ли обитают. Решил провести эксперимент. Пустил собаку гулять утром по детской площадке. Как результат — 3 клеща. Одного нашёл у себя», — сообщил Волков, отметив, что двор находится на улице Меридианной.

С начала сезона в Татарстане, по данным Управления Роспотребнадзора на 10 июня, почти 3,5 тысячи человек обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей. Более 900 членистоногих были проверены и в 222 из них обнаружен боррелиоз, а в одном случае — энцефалит.