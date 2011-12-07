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Вспоминая о трагедии в школе №175, Сария Сабурская расплакалась во время прямого эфира

Также она рассказала о впечатлениях от общения с пострадавшими детьми.

Во время прямого эфира Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская расплакалась, вспоминая о трагедии в школе № 175.

По её словам, она видела родителей детей, переживающих смерть своих детей. «Это страшно, когда переживаешь смерть своего чада» — сказала она.

Также она поделилась впечатлениями от общения с детьми, проходившими лечение в ДРКБ: Одна девочка, по её словам, была в отличном настроении и была готова «выпрыгнуть из кровати и пойти вместе с нами». Парень, с которой ей довелось общаться, ещё нуждался в психологической поддержке. «Просто нужно время, которое залечит эту рану» — отметила спикер.

КВ
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