В казанском парке Горького стартовал «Большой фестиваль мороженого»

В Казани начался «Большой фестиваль мороженого». Казанцы и гости столицы РТ отмечают середину лета в парке имени Горького.

«Мороженое — это традиционно летний продукт. Фестивалем мороженого мы ставим жирную точку на середине лета. Веселимся, слушаем музыку и целый день едим мороженое», — рассказала «Казанским ведомостям» арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова.

В этом году впервые на фестиваль приехали продавцы восточного мороженого из Турции и производители мороженого без сахара и лактозы. Также на фестивале можно купить ягоды и напитки.

«На фестиваль мы приехали в первый раз, нам очень нравится организация праздника. Много вариантов мороженого. Мы взяли в кокосе, очень необычно и вкусно» — рассказал один из посетителей фестиваля.

Также на территории фестиваля организовали музыкальную программу и игры для детей.

«Удобно, что есть детская зона. Пока они играют, я могу отдохнуть и спокойно съесть мороженное», — говорит молодая мама Марьям, которая также пришла на праздник.

«Большой фестиваль мороженого» в парке им. Горького продлится два дня с 17–18 июля. Гостей ждут с 11 утра до 9 вечера.