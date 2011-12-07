Почти 34 тысячи детей Татарстана отдохнули в оздоровительных лагерях

Лето с пользой для татарстанских детей еще не закончилось: в республике продолжается летняя оздоровительная кампания 2020 года, которая началась 1 июля. Со дня ее старта в течение двух прошедших смен в лагерях республики отдохнули 33 998 человек: в первой смене более 14 тысяч, а во второй - более 19 тысяч детей и подростков.

Детский отдых в Татарстане организован с учетом интересов ребят – для этого в лагерях подготовлены профильные смены. В их подготовке использованы образовательные, творческие, спортивные, патриотические, экологические темы, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.