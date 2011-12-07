Почти треть школ Набережных Челнов будут работать в две смены

Учащиеся 22 школ Набережных Челнах станут учиться в две смены. Об этом сообщил замглавы исполкома Рамиль Халимов.

Известно, что всего в городе действуют 78 школ, четыре из них построили за последние 5 лет. Это, по словам мэра Наиля Магдеева, «снимает напряжение», поскольку количество учащихся растет.

Увеличивается и количество домов. Речь идет о строительстве многоэтажек в 63-м комплексе Челнов по соципотеке. Там, как отметил Магдеев, жители микрорайона почувствуют необходимость в школе также, как и жители микрорайона «Замелекесье».

По предварительным данным, численность школьников в новом учебном году составит более 65 тыс. человек, в то время как прошлый учебный год закончили 62 428 человек. Данная тенденция сохранится до 2024 года — тогда, по прогнозам, в школах будут учиться 77 468 детей. «Даже если после 2024 года высокой рождаемости не будет, станем уходить от двухсменного режима, так что загрузка школ в ближайшие 10−15 лет не снизится», – сказал мэр.