Предприниматели РТ на дезинфекционные мероприятия получили более 146 млн рублей

Предприниматели Татарстана на профилактические и дезинфекционные мероприятия получили более 146 млн рублей по программе субсидирования затрат. Об этом пишет пресс-служба Минэкономики РТ.

Сообщается, что программа по субсидированию затрат продлена еще на месяц до 15 сентября, поскольку она пользуется большим успехом у предпринимателей республики.

Так, на получение прямых безвозмездных субсидий поступило более 10 тысяч заявок. На них претендуют бизнесмены из Муслюмовского, Агрызского, Дрожжановского, Новошешминского, Кайбицкого, Атнинского, Сабинского и Балтасинского районов Татарстана.

Однако получить их смогут только те предприниматели, чья деятельность связана с тесным и долгим контактом персонала с клиентом.