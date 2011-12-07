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Предприниматели РТ на дезинфекционные мероприятия получили более 146 млн рублей

Программа по субсидированию затрат предпринимателей продлена до 15 сентября.

Предприниматели Татарстана на профилактические и дезинфекционные мероприятия получили более 146 млн рублей по программе субсидирования затрат. Об этом пишет пресс-служба Минэкономики РТ.

Сообщается, что программа по субсидированию затрат продлена еще на месяц до 15 сентября, поскольку она пользуется большим успехом у предпринимателей республики.

Так, на получение прямых безвозмездных субсидий поступило более 10 тысяч заявок. На них претендуют бизнесмены из Муслюмовского, Агрызского, Дрожжановского, Новошешминского, Кайбицкого, Атнинского, Сабинского и Балтасинского районов Татарстана.

Однако получить их смогут только те предприниматели, чья деятельность связана с тесным и долгим контактом персонала с клиентом.

КВ
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