Татарстанские IT-пенсионеры признаны самыми активными в России

Представители Республики Татарстан вошли в число сильнейших по итогам «Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров», сообщает Отделение ПФР по РТ.

По итогам интеллектуального состязания, в котором участвовали 69 субъектов России и 15 стран мира, Республика Татарстан признана самым активным регионом. Кроме того, сборная республики вошла в шестерку сильнейших в командном первенстве.

В номинации «Абсолютное личное первенство», в категории «начинающий пользователь» 1-е место занял Фарид Файзрахманов из Балтасинского района РТ.

В категории «уверенный пользователь» абсолютным победителем стала Татьяна Ефимкина из Казани.

В командном первенстве победу завоевала Муслюмовского района РТ в составе Линара Камалова и Рамзии Ахметовой, сообщает подробности пресс-служба ведомства.