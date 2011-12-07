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Татарстанские IT-пенсионеры признаны самыми активными в России

По итогам интеллектуального состязания, в котором участвовали 69 субъектов России и 15 стран мира, Республика Татарстан признана самым активным регионом.

Представители Республики Татарстан вошли в число сильнейших по итогам «Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров», сообщает Отделение ПФР по РТ. 

По итогам интеллектуального состязания, в котором участвовали 69 субъектов России и 15 стран мира, Республика Татарстан признана самым активным регионом. Кроме того, сборная республики вошла в шестерку сильнейших в командном первенстве.

В номинации «Абсолютное личное первенство», в категории «начинающий пользователь» 1-е место занял Фарид Файзрахманов из Балтасинского района РТ.

В категории «уверенный пользователь» абсолютным победителем стала Татьяна Ефимкина из Казани. 

В командном первенстве победу завоевала Муслюмовского района РТ в составе Линара Камалова и Рамзии Ахметовой, сообщает подробности пресс-служба ведомства.

КВ
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