В Казани от ограничительных мер во время пандемии пострадали предприятия малого и среднего бизнеса

Пандемия, безусловно, сказалась на экономическом развитии города — в Казани за первое полугодие 2020 года снизились показатели в сфере производства компьютеров, электронных, оптических изделий и транспортных средств. Но, все же, по словам мэра Ильсура Метшина, показатели оказались лучше, чем прогнозировалось в начале года.

Так, за счет повышения объема выпуска в сфере химической промышленности, пищевых продуктов, бумаги, электрооборудования, машин, индекс промышленного производства вырос до 101,2%. Химическое производство и вовсе оказалось в плюсе — за счет увеличенного спроса на антисептические вещества, производство некоторых предприятий выросло в 15 раз.

Снижение наблюдается в производстве электронных и оптических изделий, транспорта и оборудования. В основном, предприятия малого и среднего бизнеса. Безработица превысила показатель 4,2% и составила на 1 августа 2020 года 31 тысячу человек.