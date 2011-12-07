В Казани с родителей школьников не будут собирать деньги на дезинфицирующие средства

В Казани с родителей школьников не будут собирать средства на дезинфицирующие средства, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

«На оснащение пунктов ЕГЭ потрачено более 3 млн рублей, поэтому часть наших школ уже оснащена оборудованием, которое требуется Роспотребнадзором. Остальные школы закупают средства за счет бюджетных и внебюджетных источников, сбор денежных средств на уборку школ не предусмотрен», — отметил спикер.

Часть школ получили необходимое оборудование еще и во время проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Напомним, в этом году на 1 сентября в казанских школах не будут проводить линейки.