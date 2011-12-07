В российских ТЦ и аэропортах могут установить «умные» дефибрилляторы

Согласно разрабатываемому законопроекту, в крупных ТЦ страны, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах планируется установка автоматических наружных дефибрилляторов, сообщает «Парламентская газета».

Статистика показывает, что в стране ежегодно погибает от остановки сердца около 200 тысяч человек в год, при этом лишь в 5% случаев предотвратить трагедию удается вне стен стационаров, так как скорая помощь не всегда может успеть на место событий.

Инициатива об установке дефибрилляторов была озвучена в 2019 году, однако тогда у проекта нашлись противники, утверждающие, что оказание помощи таким прибором без должной подготовки может только навредить пострадавшему.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что автоматические наружные дефибрилляторы не требуют от пользователя медицинской подготовки, так как устройство снимает кардиограмму, подавая разряд только при выявлении остановки сердца.