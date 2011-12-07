Художественное поглощение: войдет ли Фешинское училище в состав КФУ?

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров предложил присоединить к составу Института дизайна и пространственных искусств Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина, сделав его колледжем при КФУ. Старейшее художественное училище Татарстана вместе с его удобно расположенными зданиями, учащимися и преподавателями может перейти в распоряжение вуза, а руководство колледжа выражает опасения на этот счет.

В начале августа в кабмине РТ прошло совещание по вопросам передачи двух зданий училища КФУ. Совещание проводил руководитель аппарата правительства РТ и вице-премьер Шамиль Гафаров. Идею восприняли тепло и через некоторое время из КФУ последовало письмо, в котором подробно расписывается, как же именно два здания училища войдут в состав университета. В письме также указано, что КФУ возьмет на себя затраты на ремонт зданий и полностью перенесет в свои структуры преподавательский и учащийся состав.

Кроме того, в документе было сказано, что действующие специальности колледжа, а именно — «живопись», «дизайн», «скульптура» и «декоративно-прикладное искусство» сохранятся, а в будущем пополнятся и новыми. Например, появятся специальности «реставратор памятников каменного и деревянного зодчества», «лепщик-модельщик архитектурных деталей», «садово-парковое и ландшафтное строительство», «анимация» и «графический дизайнер».

Вуз также планирует разместить в новом здании студентов и других направлений обучения, организовать программы дошкольного образования и вообще устроить целую творческую площадку, на которой можно было бы проводить различные культурные мероприятия.

Начальник отдела пресс-службы минкульта Айрат Файзрахманов отметил, что министерство старается не комментировать этот вопрос.

«Все, что я могу сказать, — сейчас решаются достаточно сложные организационные и юридические вопросы, потому что высшее образование относится к минобрнауки, а художественное училище — к нам — министерству культуры», — рассказал он.

На вопрос о том, на каком этапе находится процесс слияния, Файзрахманов ответил, что министерство не обладает информацией о том, идет ли обсуждение этого вопроса на уровне официальных ведомств.

«На данный момент никаких организационных процессов слияния не происходит. Ничего еще не запущено. Пока этот вопрос еще обсуждается на уровне общественности», — добавил начальник пресс-службы.

Ситуацию прокомментировала директор художественного училища Ольга Гильмутдинова. Она рассказала, что о ситуации пока знает только на уровне слухов, но очень боится, что подобная ситуация действительно может произойти.

«Наш коллектив выступает против присоединения. КФУ даже не спросили нашего мнения, и никто никаких переговоров не вел», — рассказала директор.

Кроме того, она выразила опасения, что Гафурову нужно даже не столько училище, сколько здания в центре города, на которые он уже давно положил глаз.

«Мы почти единственное учебное заведение Татарстана, которое до сих пор готовит разносторонних художников в академической стезе. Нашему училищу уже больше 126 лет, оно создавалось еще в времени императорской России и прекрасно существовало без присоединения к кому-либо. Каждый год у нас конкурс по 17 человек на место!» — добавила она.

Она выразила большие опасения, что присоединение может повлиять на знаменитую, свойственную именно российскому художественному образованию, трехэтапную систему образования — школа, колледж, вуз.

«Эту систему необходимо сохранить. Это очень важно — в такой системе есть свой сакральный смысл. Присоединение к КФУ будет выглядеть странно, потому что оно может разрушить эту цепь. Я очень надеюсь, что такого не произойдет», — подчеркнула Гильмутдинова.

Директор не видит целесообразным объединение с институтом дизайна, так как, по ее словам, училище готовит намного более разносторонних специалистов, и подобная узкая направленность не свойственна художникам.

Тем временем уже создана петиция о сохранении обособленности учебного заведения, под которой подписалось 377 человек.

Решение о передаче училища под крыло КФУ еще не решено — как минимум, не было официального указа президента. Это подтверждает и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Вклад КХУ в развитие культуры нашего региона — огромный. Это старейшее в России учебное заведение, и мы считаем, что оно должно оставаться в ведении министерства культуры. Фешинское училище должно оставаться Фешинским!» — отметила она.

Она подтвердила слова начальника пресс-службы о сложности реализации проекта с точки зрения разобщенности разных ведомостей.

«Это малореализуемая инициатива. межведомственная разобщенность, которая закреплена на этом этапе еще и федеральным законодательством. Последние изменения закона об образовании гласят, что школы искусств свою деятельность осуществляют под кураторством органов управления. Ничего личного, здесь есть чисто юридическая сторона вопроса», — добавила министр культуры.

Казанское художественное училище им. Фешина — одно из старейших художественных учебных заведений в России, в котором известный художник Николай Фешин долгое время преподавал. Казанская художественная школа (так первоначально называлось художественное училище) была открыта в 1895 году. По данным за 2020-й, в штате учебной организации 38 преподавателей, которые обучают 217 студентов.

Здание расположено на улице Карла Маркса и построено в русском стиле архитектором Мюфке специально для художественной школы, которая действовала там до 1926-го. После оно стало пристанищем для различных технических учебных заведений и только в 2004 году вернулось к своем художественным истокам и было передано Казанскому художественному училищу.

В 2018 году здание находилось в аварийном состоянии и оказалось на грани закрытия — ему срочно требовалась реставрация, которая идет и по сей день. В апреле 2021 года завершились работы в аварийном крыле здания — тут полностью обновили кровлю, укрепили фундамент, восстановили перила и лестницы. А скоро будет восстановлено парадное крыло. Общая стоимость реставрации составила 887 млн рублей.